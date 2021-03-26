МОСКВА, 26 мар — ПРАЙМ. Блокирование движения судов через Суэцкий канал ведет к подорожанию автомобилей. Об этом пишет "Экономика сегодня" со ссылкой на мнение президента "Центра стратегических коммуникаций" Дмитрия Абзалова, прозвучавшее в программе "Время покажет". Блокировка Суэцкого канала вызвала взлет цен на морские перевозки

По словам эксперта, блокировка Суэцкого канала контейнеровозом Ever Given с 23 марта главным образом повлияла на Евросоюз. В течение трех дней очередь судов, пытающихся пройти коротким путем из Индийского океана в Средиземное море, превысила 200 единиц. Другая часть направилась обходным путем вокруг Африки — а это передвинет сроки поставок на 15 дней.

Абзалов уверен, что ситуация в Суэцком канале может повлиять на стоимость некоторых промышленных товаров из Европы. Рост издержек из-за дополнительного времени фрахтования судов либо альтернативных путей (железная дорога) составляет примерно 8 тысяч долларов для каждого контейнера из Китая.

"Это небольшая сумма. Главная проблема заключается в тайминге. Сейчас, например, на европейских и наших автозаводах большие проблемы со сборкой из-за чипов, которых не хватает. А их везут в том числе и таким образом, контейнерами. 15 дней сверху — и для автопрома рост стоимости может превысить 1-2% уже сейчас", — отметил он.

Эксперт предупреждает, что нефть и другие энергоносители, в отличие от автомобильных комплектующих, подорожают только при условии длительной задержки. Он напомнил, что Суэцкий канал используется многими странами для поставок углеводородов между Европой и Азией. При этом стоимость черного золота росла при менее значительных поводах — к примеру, инцидентах на отдельных терминалах в странах Персидского залива.

"Терминал в Саудовской Аравии не работал несколько дней — и в результате этого дорожала нефть. А здесь целое направление, по которому поставляется нефть нескольких стран-производителей. Отдельные нефтяные компании понесут издержки, если блокировка продлится более шести дней. Для цены на нефть это будет примерно 2%", — заключил Абзалов.