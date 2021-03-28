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https://1prime.ru/transport/20210328/833341576.html
"Аэрофлот" назначит рейс для экстренно севших в Краснодаре
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"Аэрофлот" после аварийной посадки борта в Краснодаре из-за проблем с закрылками вывезет пассажиров на Москву дополнительным рейсом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской... ПРАЙМ, 28.03.2021
аэрофлот, новости, экономика, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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КРАСНОДАР, 28 мар — ПРАЙМ. "Аэрофлот" после аварийной посадки борта в Краснодаре из-за проблем с закрылками вывезет пассажиров на Москву дополнительным рейсом, сообщает пресс-служба аэропорта кубанской столицы.
Ранее сообщалось, что в Краснодаре аварийно в связи с неисправностью закрылок приземлился самолёт из Москвы со 149 людьми на борту. По данным краснодарского аэропорта, он получил сигнал от воздушного судна Boeing-737, рейс 1104, сообщением Шереметьево-Краснодар о рассогласовании механизации. Борт сел благополучно.
"Аэрофлот выполнит дополнительный рейс СУ 1780 для выполнения рейса СУ 1275 и вывоза пассажиров. Пассажиры рейса 1105 будут вывезены рейсом СУ 1274 ШРМ-КПА / СУ 1105 КПА-ШРМ, назначенное время отправления 29.03.2021/01:05", — сообщает пресс-служба аэропорта.
Там уточнили, что резервный борт прилетит в Краснодар за пассажирами пустой.