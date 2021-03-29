МОСКВА, 29 мар — ПРАЙМ. Плюсы от организации круглогодичной навигации в Волго-Донском и Азово-Донском бассейнах будут, но есть нюансы в организации грузовых перевозок, сообщил журналистам глава Росморречфлота Андрей Лаврищев.

"Круглогодичная (навигация – ред.) – это хорошо, но надо посмотреть, во имя чего. Есть ли тот грузопоток в зимний период, или можно накопить груз в ноябре, условно говоря, и с марта (начать навигацию – ред.)… Мы признаем, что навигацию надо расширить. Но надо ли возить грузы в январе и феврале, я не знаю", — сказал он в кулуарах итоговой коллегии Росморречфлота.

В феврале заместитель руководителя Росморречфлота Константин Анисимов сообщал, что планируется продление навигации на юге России с восьми до девяти месяцев к 2024 году. По словам замминистра транспорта РФ Александра Пошивая, организация круглогодичной навигации является одной из ключевых задач, поскольку вопрос сезонности судоходства в РФ мешает развитию внутренних водных путей страны.

Как рассказал Лаврищев, продление навигации между Астраханью и Ростовом-на-Дону сейчас находится на начальном этапе. "Мы предполагаем, что в течение двух-трех лет мы вместе с наукой определимся с перечнем мероприятий, которые нужны для организации этого дела. … Наверно, надо ледоколы еще. Хотя бы посчитаем, может, хватит тех, что есть у "Росморпорта", — отметил он.

По оценке главы Росморречфлота, главной проблемой является заледенение шлюзов. "Главная проблема — как себя поведут шлюзы. Все-таки, какое бы потепление ни было, эта зима показала, что лед, особенно в районе Волгограда, присутствует, а это большая нагрузка", — добавил Лаврищев.