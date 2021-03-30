ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит собственный рейс из финской столицы в Москву, в аэропорт "Шереметьево", на турбовинтовом самолете ATR 72, рассказал РИА Новости представитель перевозчика. Польская авиакомпания возобновляет полеты в Россию

Рейсы в код-шеринге с "Аэрофлотом" финская компания выполняет в Москву с 25 декабря дважды в неделю.

"Со 2 апреля Finnair возобновит дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, рейс между Хельсинки и Москвой, "Шереметьево", на турбовинтовом ATR 72. Планов менять тип воздушного судна пока нет", — отметила собеседница агентства.

В связи с типом воздушного судна время полёта между двумя столицами составит два с половиной часа вместо полутора часов на самолётах с реактивными двигателями.

ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт, вмещает 74 пассажира.

Finnair возобновил рейсы в Россию — в Санкт-Петербург — с 29 января, дважды в неделю, также на ATR72.

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