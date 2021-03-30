2021-03-30T16:59:25+03:00
2021-03-30T16:59:25+03:00
2021-03-30T16:59:25+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210330/833355122.html
Finnair возобновляет полеты в Москву
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит собственный рейс из финской столицы в Москву, в аэропорт "Шереметьево", на турбовинтовом самолете ATR 72, рассказал РИА Новости... ПРАЙМ, 30.03.2021
finnair, новости, экономика, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83278/19/832781982.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83278/19/832781982.jpg
https://1prime.ru/images/83278/19/832781981.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83278/19/832781981.jpg
https://1prime.ru/images/83278/19/832781969.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83278/19/832781969.jpg
https://1prime.ru/state_regulation/20210328/833340565.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ХЕЛЬСИНКИ, 30 мар — ПРАЙМ. Авиакомпания Finnair со 2 апреля возобновит собственный рейс из финской столицы в Москву, в аэропорт "Шереметьево", на турбовинтовом самолете ATR 72, рассказал РИА Новости представитель перевозчика.
Рейсы в код-шеринге с "Аэрофлотом" финская компания выполняет в Москву с 25 декабря дважды в неделю.
"Со 2 апреля Finnair возобновит дважды в неделю по пятницам и воскресеньям, рейс между Хельсинки и Москвой, "Шереметьево", на турбовинтовом ATR 72. Планов менять тип воздушного судна пока нет", — отметила собеседница агентства.
В связи с типом воздушного судна время полёта между двумя столицами составит два с половиной часа вместо полутора часов на самолётах с реактивными двигателями.
ATR 72 — турбовинтовой среднемагистральный пассажирский самолёт, вмещает 74 пассажира.
Finnair возобновил рейсы в Россию — в Санкт-Петербург — с 29 января, дважды в неделю, также на ATR72.
Читайте также:
Авиасалон МАКС состоится в 2021 году