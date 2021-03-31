МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Минтранс России разработал новые правила проезда автомобилей по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на проект постановления с новыми правилами для пользователей и эксплуатантов платных трасс, который подготовили в Минтрансе. Новые штрафы для российских автомобилистов вступили в силу

В данном проекте под названием "Об утверждении правил оказания услуг по организации проезда транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего пользования федерального значения, платным участкам таких автомобильных дорог" впервые расшифровывается, что такое "предоплатная" и "постоплатная" системы оплаты проезда, дано нормативное определение транспондеру, а также системе "свободный поток" (free flow).

Технология free flow, напомним, предполагает отказ от пунктов взимания платы со шлагбаумами — деньги за проезд списываются со счета автомобилиста автоматически. Система применяется только на ЦКАД, но вскоре может быть введена на М4 (об этом в 2020 году заявил вице-премьер Марат Хуснуллин) и, по неофициальным данным, на Западном скоростном диаметре в Санкт-Петербурге.

В рамках нового постановления автомобилистам запретят въезжать на free flow трассы на автомобилях с нечитаемыми, грязными или "умышленно скрытыми государственными регистрационными знаками".

Как отмечает "Коммерсант", "свободный поток" использует камеры для взимания платы и вынесения штрафов за неоплату (1,5-5 тысяч рублей). Нечитаемые номера уже сегодня являются нарушением положений статьи 12.2 КоАП, обращает внимание адвокат движения "Свобода выбора" Сергей Радько. Пятисотрублевый штраф применяется за езду с покрытыми грязью или снегом знаками; штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав — за езду без госзнаков либо если номер покрыт пленкой, скрывающей символы от камер.

Уточняются и другие права и обязанности пользователей платных дорог. По действующим нормам договор между оператором и въезжающим на трассу автовладельцем заключается автоматически — в момент, когда машина оказывается на магистрали, водитель оплатил проезд или приобрел (арендовал) транспондер. Новые правила уточняют: на транспондер надо будет еще положить деньги (сколько положить, не уточняется). "Для проезда по платной автодороге необходимо не только наличие самого устройства, но и денежных средств на лицевом счете, достаточных для оплаты проезда",- объяснили в "Автодоре". В свою очередь, операторам платных дорог не надо будет "обеспечивать на каждом пункте взимания платы прием письменных претензий пользователей к качеству услуг", а также размещать на табло информацию об изменении платы за проезд".

В компании уверены, что ввод новых правил позволит упростить разрешение споров между операторами платных дорог и их пользователями на законодательном уровне.