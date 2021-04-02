ЧИТА, 2 апр — ПРАЙМ. Порядок распределения субсидий на перелеты на Дальний Восток изменится в сторону большей региональной пропорциональности, так как из-за существующего механизма субсидируемых билетов, например, в Читу и Якутск нет, заявил журналистам глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков. Траты россиян на авиабилеты за год выросли более чем вдвое

Журналист в Чите спросил у Чекункова, как решается вопрос с выдачей субсидий для авиаперелетов с Дальнего Востока, ведь в нынешнем году из Забайкалья нет субсидируемых полётов.

"Знаем эту проблему. Действительно, есть поговорка такая: "Лучшее — враг хорошего". Правительство увеличило объем субсидирования льготных авиаперевозок, после того как буквально в считанные дни января лимит был выдан. Правительство выдало дополнительные 5 миллиардов. К сожалению, существовавший в тот момент механизм распределения — формула, это не решение какие-то конкретных людей — привела к тому, что основной объем забрал крупнейший перевозчик — "Аэрофлот", — сказал Чекунков.

"Поскольку, к сожалению, "Аэрофлот" в Читу и Якутск не летал, и субсидируемых билетов не получилось", — пояснил чиновник, и, по его словам, министерство эту ситуацию учло. "С Минтрансом, с Росавиацией проработали, чтобы в будущем не победитель забирал все, а чтобы исходили их того, что регионы как минимум пропорциональны пассажиропотоку получали эту субсидию. Понимаем, что система вызвала разочарование у определенного процента жителей Дальнего Востока", — заключил министр. Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в январе подписал распоряжение о выделении дополнительно 5 миллиардов рублей на субсидирование авиаперелетов для жителей Дальнего Востока. Предполагается, что благодаря принятому решению приобрести авиабилеты по сниженному тарифу смогут не менее 450 тысяч человек.

В марте замдиректора департамента экономики и проектов министерства транспорта РФ Владислав Грушников заявил, что министерство попросит правительство выделить дополнительные субсидии на полеты в различные регионы страны и ведет соответствующие консультации, поскольку эти дополнительные 5 миллиардов рублей уже выбраны.