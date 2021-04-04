ДУШАНБЕ, 4 апр — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Самолёт таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" доставил из Душанбе в Москву более 180 пассажиров, это первый регулярный рейс перевозчика в российскую столицу с начала пандемии, сообщил РИА Новости директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода. Минтранс опроверг рост цен на авиабилеты

"Авиакомпания "Сомон Эйр" в воскресенье осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Москва, взяла на борт 184 пассажира", — сказал Субхонзода.

По его словам, ближайший регулярный рейс по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе авиакомпания выполнит 6 апреля. Стоимость билета из Душанбе в Москву составляет 349 долларов.

Россия приняла решение о возобновлении регулярных полетов в РФ из Таджикистана 1 апреля.

Таджикистан закрыл свое воздушное пространство из-за пандемии коронавируса c 19 марта 2020 года, Россия — 27 марта прошлого года, все это время между странами осуществлялись только вывозные и чартерные рейсы.

Таджикистан уже возобновил регулярные рейсы в Афганистан, Казахстан, Турцию, ОАЭ и Узбекистан.

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