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"Сомон Эйр" совершила первый регулярный рейс в Москву после пандемии
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Самолёт таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" доставил из Душанбе в Москву более 180 пассажиров, это первый регулярный рейс перевозчика в российскую столицу с начала пандемии,... ПРАЙМ, 04.04.2021
авиасообщение, новости, бизнес, транспорт
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ДУШАНБЕ, 4 апр — ПРАЙМ, Лидия Исамова. Самолёт таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" доставил из Душанбе в Москву более 180 пассажиров, это первый регулярный рейс перевозчика в российскую столицу с начала пандемии, сообщил РИА Новости директор Агентства гражданской авиации Таджикистана Икром Субхонзода.
"Авиакомпания "Сомон Эйр" в воскресенье осуществила свой первый регулярный рейс по маршруту Душанбе-Москва, взяла на борт 184 пассажира", — сказал Субхонзода.
По его словам, ближайший регулярный рейс по маршруту Душанбе-Москва-Душанбе авиакомпания выполнит 6 апреля. Стоимость билета из Душанбе в Москву составляет 349 долларов.
Россия приняла решение о возобновлении регулярных полетов в РФ из Таджикистана 1 апреля.
Таджикистан закрыл свое воздушное пространство из-за пандемии коронавируса c 19 марта 2020 года, Россия — 27 марта прошлого года, все это время между странами осуществлялись только вывозные и чартерные рейсы.
Таджикистан уже возобновил регулярные рейсы в Афганистан, Казахстан, Турцию, ОАЭ и Узбекистан.
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