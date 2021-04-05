МОСКВА, 5 апр — ПРАЙМ. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российской авиаотрасли за потери из-за пандемии коронавируса, прогнозный объем господдержки авиакомпаниям может составить 8,2 миллиарда рублей за период январь-апрель 2021 года, аэропортам — более 5 миллиардов рублей на первое полугодие, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько в интервью "Российской газете". В России вырастут цены на авиабилеты

"Пока сохраняются ограничения на международные авиаперевозки и действуют ограничения по въезду в иностранные государства. Росавиация предлагает возобновить субсидирование российских авиакомпаний для частичной компенсации их постоянных расходов, в основном на оплату труда авиаперсонала", — сказал Нерадько.

По его словам, в качестве оценки размер господдержки рассчитывается на основании действовавших в 2020 году правил предоставления субсидий и заложенной в формулу расчета ставки в размере 685 рублей на одного "потерянного" пассажира 2019 года.

"Прогнозный объем господдержки российских авиакомпаний за период с января по апрель 2021 года может составить 8,2 миллиарда рублей", — сказал он. Правительство выделит миллиард рублей на поддержку промышленности

По словам главы Росавиации, также рассматривается вопрос о господдержке аэропортов на 2021 год. "С учетом прогноза восстановления пассажиропотока в 2021 году, по предварительным расчетам, размер суммы субсидии, рассчитываемый по ставке 195,40 рубля за каждого "потерянного пассажира" 2019 года, составит за первый квартал 2021 года около 3,1 миллиарда рублей, на период первого полугодия 2021 года — более 5 миллиарда рублей", — отметил он.

Кроме того, Росавиация предлагает продлить сроки предоставления отсрочек или рассрочек по уплате налогов и страховых взносов для организаций отрасли. По словам Нерадько, это позволило бы сбалансировать налоговую нагрузку и поспособствовало восстановлению экономического состояния предприятий гражданской авиации.