МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует привязать к стоимости автомобиля. О таком предложении Дмитрия Попова, эксперта рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщило агентство Nation News. Россиянам рассказали, как узнать настоящий пробег подержанного авто

"Мне кажется, что идея о том, что штраф должен составлять процентную долю от стоимости транспортного средства, очень неплохая", — отметил он. Попов выразил мнение, что подобная практика приведет к снижению числа ДТП и продемонстрирует неотвратимость наказания. Он подчеркнул, что на дорогостоящих автомобилях передвигается малое количество граждан, и поэтому подобная мера могла бы также образумить "дорожно-транспортных фриков".

Эксперт также добавил, что в ситуациях, когда человек ради забавы нарушает ПДД, как это делают блогеры и стритрейсеры, судебные приставы должны изымать у нарушителей средства или имущество в доход государству.