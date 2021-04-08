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В России предлагают изменить правила расчета дорожных штрафов
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Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует привязать к стоимости автомобиля. О таком предложении Дмитрия Попова, эксперта рабочей группы при правительстве России... ПРАЙМ, 08.04.2021
дтп, автомобили, пдд, транспорт, новости, бизнес, транспорт, общество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Штрафы за нарушение правил дорожного движения (ПДД) следует привязать к стоимости автомобиля. О таком предложении Дмитрия Попова, эксперта рабочей группы при правительстве России по реформе законодательства в сфере безопасности дорожного движения, сообщило агентство Nation News.
"Мне кажется, что идея о том, что штраф должен составлять процентную долю от стоимости транспортного средства, очень неплохая", — отметил он. Попов выразил мнение, что подобная практика приведет к снижению числа ДТП и продемонстрирует неотвратимость наказания. Он подчеркнул, что на дорогостоящих автомобилях передвигается малое количество граждан, и поэтому подобная мера могла бы также образумить "дорожно-транспортных фриков".
Эксперт также добавил, что в ситуациях, когда человек ради забавы нарушает ПДД, как это делают блогеры и стритрейсеры, судебные приставы должны изымать у нарушителей средства или имущество в доход государству.