МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года подержанные машины в России подорожали на 5,2%, обогнав по этому показателю новые автомобили. Последние стали дороже на 3,8%. Такой ситуации способствуют дефицит новых машин и их постоянное удорожание. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Авто.ру". Названы новые штрафы, которые можно получить по дороге на дачу

Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке быстрее всего росла стоимость Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 и Lada Kalina. Аналитики "Авто.ру" напомнили, что ускорение цен на вторичном рынке началось в прошлом году. Если с начала 2020-го подержанные машины подорожали на 25%, то цены на первичном рынке поднялись на 15%.

По словам главы "Авилона" Андрея Павловича, сейчас спрос на машины с пробегом остается стабильно высоким. Самая привлекательная машина — не старше трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Как сказал Павлович, такие автомобили покупают сразу же после появления на рынке.

С другой стороны, вторичный рынок не пополняется свежими моделями из-за дефицита новых машин: владельцы не спешат расставаться с машинами на фоне падения доходов. "При отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены", — объяснил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.