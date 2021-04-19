Подержанные машины в России дорожают быстрее новых
МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. В первом квартале текущего года подержанные машины в России подорожали на 5,2%, обогнав по этому показателю новые автомобили. Последние стали дороже на 3,8%. Такой ситуации способствуют дефицит новых машин и их постоянное удорожание. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследование "Авто.ру".
Среди наиболее популярных моделей на вторичном рынке быстрее всего росла стоимость Skoda Octavia, Toyota Camry, BMW 5 и Mercedes-Benz E-Class. Медленно росли цены на отечественные ВАЗ-2107 и Lada Kalina. Аналитики "Авто.ру" напомнили, что ускорение цен на вторичном рынке началось в прошлом году. Если с начала 2020-го подержанные машины подорожали на 25%, то цены на первичном рынке поднялись на 15%.
По словам главы "Авилона" Андрея Павловича, сейчас спрос на машины с пробегом остается стабильно высоким. Самая привлекательная машина — не старше трех лет с небольшим пробегом и одним хозяином. Как сказал Павлович, такие автомобили покупают сразу же после появления на рынке.
С другой стороны, вторичный рынок не пополняется свежими моделями из-за дефицита новых машин: владельцы не спешат расставаться с машинами на фоне падения доходов. "При отсутствии выбора продавцы устанавливают выгодные им ценники, и стоимость трехлетних машин становится выше их исходной цены", — объяснил гендиректор Fresh Auto Денис Мигаль.
https://1prime.ru/transport/20210419/833492710.html