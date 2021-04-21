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2021
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В России на 88% выросли продажи китайских автомобилей
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Россияне в марте 2021 года приобрели почти 7,5 тысяч легковых автомобиля китайских брендов, что на 88,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал Speedme.ru. Кроссовер... ПРАЙМ, 21.04.2021
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Россияне в марте 2021 года приобрели почти 7,5 тысяч легковых автомобиля китайских брендов, что на 88,3% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает портал Speedme.ru.
Кроссовер Chery Tiggo был назван бестселлером среди автомобилей китайских марок в марте 2021 года — на нем остановили свой выбор 2505 россиян. На втором месте оказался Haval F7 с 1244 проданными авто. А замыкает тройку самых продаваемых китайских машин его "купеобразная" версия — модель Haval F7x. Россиянами было приобретено 757 таких машин.
Отмечается, что ранее изданию Speedme.ru стало известно, что в марте 2021 года клиентам передано 67 187 автомобилей Haval по всему миру. Мировые продажи компактного кроссовера Haval Jolion составили 14 674 автомобиля. Совокупный объем продаж Haval с января по март составил 222 728 автомобилей, что соответствует увеличению на 110% по сравнению с аналогичным показателем 2020 года.