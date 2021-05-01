МОСКВА, 1 мая — ПРАЙМ. Строительство участка Калининско-Солнцевской линии московского метрополитена со станциями "Пыхтино" и "Внуково" сопряжено с рядом трудностей, однако намеченные сроки их ввода остаются прежними, рассказал в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"В 2023 году мы должны завершить строительство обеих станций", — сказал он, отметив, что работы ведутся достаточно непросто.

В частности, пояснил заммэра, одной из трудностей является то, что участок пересекает реку Ликовка и возникла необходимость постройки на перегоне метромоста. В настоящее время по мосту завершаются монолитные работы.

Еще одна сложность, по словам чиновника, заключается в том, что "Внуково" — сложный инженерный объект, который на нижнем уровне примыкает к действующему терминалу, и присоединение нужно произвести таким образом, чтобы не остановить работу аэропорта. В России в пять раз увеличили один из штрафов за нарушение ПДД

Кроме того, есть некоторые сложности, связанные с освобождением территории, добавил заммэра.

Строительство нового участка метро протяженностью почти 5 километров с двумя станциями — "Пыхтино" и "Внуково" — было начато в октябре 2019 года. Станция "Внуково" будет подземной, ее интегрируют в инфраструктуру аэропорта. Со станции можно будет выйти в подземный переход, ведущий к терминалу "А" и к аэроэкспрессам, и через наземный павильон на Вокзальную площадь.