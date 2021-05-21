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2021
https://1prime.ru/transport/20210521/833722016.html
"Аэрофлот" сообщил об устранении IT-сбоя
Транспорт
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Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и... ПРАЙМ, 21.05.2021
рейсы, сбой, аэрофлот, туризм, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета; в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.
Ранее в пятницу Демин сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении времени вылета рейсов "Аэрофлота" из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг.
"По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", — сказал Демин.