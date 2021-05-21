МОСКВА, 21 мая — ПРАЙМ. Работоспособность IT-систем, сбой которых привел к задержкам рейсов "Аэрофлота", восстановлена, но из-за скопления пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета; в ближайшие часы ситуация полностью нормализуется, сообщил журналистам официальный представитель авиакомпании Михаил Демин.

Ранее в пятницу Демин сообщил о возможных задержках регистрации пассажиров и изменении времени вылета рейсов "Аэрофлота" из-за глобального технического сбоя на стороне поставщика IT-услуг.

"По нашей информации, работоспособность IT-систем восстановлена. Тем не менее, в связи со скоплением пассажиров возможно увеличенное время ожидания на регистрации и изменение времени вылета. В ближайшие часы ситуация полностью нормализуется", — сказал Демин.