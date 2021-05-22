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2021
https://1prime.ru/transport/20210522/833729092.html
Владельцев подлежащих отзыву авто оповестят через портал госуслуг
Транспорт
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Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета". Заместитель руководителя... ПРАЙМ, 22.05.2021
авто, портал госуслуг, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. Росстандарт оповестит владельцев автомобилей, попавших под отзывную кампанию, через единый портал госуслуг. Об этом сообщает "Российская газета".
Заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов отметил в интервью изданию, что этот проактивный сервис включён в ведомственную программу цифровой трансформации и планируется к запуску в следующем году.
"Далеко не все знают об отзывных кампаниях, у дилеров нет исчерпывающих контактов, поэтому и расширяем способы информирования", — отметил он.
Число автомобилей, попавших под отзыв с 2015 года (когда Росстандарт начал активно развивать это направление), достигло почти 4 миллионов. За четыре месяца 2021 года Росстандарт согласовал 44 программы добровольного отзыва, охватывающие 72 тысяч автомобилей.
В числе машин с обнаруженными дефектами оказываются представители абсолютно всех сегментов — от бюджетных до премиальных. Иногда под отзывные кампании подпадают даже автомобили, только что сошедшие с конвейера.