БРЮССЕЛЬ, 24 мая — ПРАЙМ. Лидеры Евросоюза поручили принять необходимые меры для запрета полетов белорусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов союза, говорится в выводах по итогам обсуждения этой темы на европейском саммите.

"Лидеры ЕС призвали Совет ЕС принять необходимые меры для запрета полетов белорусских авиалиний в воздушном пространстве Евросоюза, препятствовать доступу в аэропорты ЕС рейсов этих авиалиний", — указывается в документе, опубликованном в Twitter официальным представителем главы Евросовета Шарля Мишеля – Барендом Лейтсем. СМИ: шведская SAS заявила, что будет облетать авиапространство Белоруссии

В выводах также подчеркивается, что ЕС призывает европейских авиаперевозчиков избегать полетов над Белоруссией.

Помимо этого, лидеры ЕС осудили принудительную посадку борта в Минске и призвали освободить Протасевича и Сапегу, сообщается в выводах по итогам саммита.

Европейский совет, в который входят главы государств и правительств ЕС, является высшим политическим органом союза. Принятые решения Евросовета должны быть затем оформлены и утверждены на уровне министров в Совете ЕС. Лавров призвал судить о ЧП с самолетом Ryanair на основе всех данных

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали.

Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Пресс-секретарь белорусского МИД Анатолий Глаз заявил, что действия властей Белоруссии при инциденте с самолетом Ryanair соответствовали международным нормам, Минск готов принять экспертов для исключения инсинуаций.

Евросоюз, отдельные государства-члены ЕС, НАТО, журналистские и правозащитные организации осудили инцидент с посадкой самолета и задержанием Протасевича, призвали белорусские власти немедленно освободить его.

Читайте также:

Лондон пригрозил санкциями к "Северному потоку-2" из-за рейса Ryanair