ЛОНДОН, 25 мая — ПРАЙМ, Денис Ворошилов. Британия запретила самолетам "Белавиа" входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения, сообщил глава британского минтранса Грант Шаппс.

Накануне Лондон отозвал разрешение белорусской авиакомпании на полеты в Британию и из Британии после воскресного инцидента с самолетом Ryanair в небе над Белоруссией.

"Вслед за вчерашним отзывом разрешения на полеты… я предпринимаю дальнейшие шаги. Самолетам белорусских авиалиний не будет позволяться входить в воздушное пространство Соединенного Королевства без специального разрешения. Это решение вступает в силу незамедлительно", — написал Шаппс в Twitter. Белорусская "Белавиа" отменяет рейсы в четыре города Украины

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

Ранее сообщалось, что "Белавиа" отменяет рейсы в Лондон и Париж с 25 мая по 30 октября