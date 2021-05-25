ВАШИНГТОН, 25 мая — ПРАЙМ. Администрация США рассматривает все возможные варианты реакции в связи с инцидентом с самолетом Ryanair в Белоруссии, включая санкции, заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки. Лавров и МИД Белоруссии обсудили экстренную посадку борта Ryanair

"Прошло всего несколько дней, не так уж долго. Президент дал распоряжение его команде в тесном взаимодействии с ЕС, другими союзниками и международными организациями оказать помощь в том, чтобы режим (президента Белоруссии Александра) Лукашенко понес ответственность, в том числе в виде санкций", — сказала Псаки.

Ее спросили, почему США до сих пор, в отличие от ряда других стран-союзников, не предприняли каких-либо мер в связи с посадкой в Минске самолета. Она не стала анонсировать что-либо "до того, пока все варианты не будут представлены президенту".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским.

Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Белоруссия готова предоставить записи диспетчеров, чтобы подтвердить свою правоту. Однако, как сообщил МИД Белоруссии, пока никто из европейских стран не выразил желания с ними ознакомиться.

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