РИГА, 25 мая — ПРАЙМ. Правительство Латвии ограничило выдачу разрешений на полеты над своей территорией и использование аэропортов для авиаперевозчиков, которые зарегистрированы в Белоруссии, сказано в сообщении правительства. Британия запретила самолетам "Белавиа" вход в свое воздушное пространство

Ранее МИД Латвии призвал минсообщения запретить всем зарегистрированным в стране авиакомпаниям использовать белорусское воздушное пространство после инцидента с принудительной посадкой самолета Ryanair.

"Правительство Латвии решило установить ограничения при выдаче разрешений на полеты для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Белоруссии, а также на их вхождение в воздушное пространство Латвии и использование латвийских аэропортов", — сказано в сообщении.

Также правительство ввело ограничения на права латвийских самолетов использовать воздушное пространство и аэропорты Белоруссии.

Кроме того, в постановлении сказано, что аэропорты Латвии не станут обслуживать самолеты других стран, которые используют воздушное пространство Белоруссии на маршруте своего полета.

Помимо этого, латвийский национальный авиаперевозчик AirBaltic с 27 мая приостанавливает все полеты из Риги в Минск.

"Узнав о решении правительства Латвии и официальных рекомендациях управления гражданской авиации Латвии, латвийская авиалиния airBaltic объявляет о приостановке всех полетов из Риги в Минск с 27 мая 2021 года до дальнейшего уведомления", — говорится на сайте авиаперевозчика.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам.

Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.

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