СЕУЛ, 26 мая — ПРАЙМ. Среди рейсов южнокорейской авиакомпании Korean Air есть пересекающие воздушное пространство Белоруссии, компания в связи с инцидентом с бортом Ryanair продолжает консультации с властями, но на всякий случай уже подготовила обходные маршруты, сообщили РИА Новости в Korean Air. Белоруссия грозится ограничить транзит стран, занявших враждебную позицию

"Касательно подготовки к прекращению использования Korean Air воздушного пространства Беларуси. По этому вопросу мы ведем консультации с властями, но на случай непредвиденной ситуации проработали обходные маршруты и завершили подготовку к получению разрешения на это", — заявил РИА Новости представитель компании Ли Ён Тхэ.

По его словам, некоторые рейсы компании используют воздушное пространство Белоруссии, но маршруты обычно определяются заново каждый раз в зависимости от погодных условий и ветров верхнего уровня атмосферы.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам. Страны ЕС заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, в знак протеста против задержания Протасевича запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций.