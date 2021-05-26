ВАРШАВА, 26 мая — ПРАЙМ. Кабмин Польши запретил пролет белорусских самолетов над территорией страны, сообщил официальный представитель правительства Петр Мюллер.

"Кабмин принял запрет на вход в воздушное пространство Польши самолетов, эксплуатируемых перевозчиками из Белоруссии. Это элемент реализации санкций, о которых просил во время Европейского совета премьер-министр (Польши) Матеуш Моравецкий", — написал Мюллер в Twitter. Белорусская "Белавиа" отменяет рейсы в четыре украинских города

Ранее Моравецкий от имени Вышеградской группы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия) предложил Европейскому союзу остановить авиасообщение с Белоруссией, пока не будет освобожден основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским, Роман Протасевич.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим бортом летел Протасевич. Он был задержан при проверке документов по ранее возбужденным против него уголовным делам по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.

Лидеры ЕС по итогам обсуждения Белоруссии в понедельник приняли политическое решение запретить полеты белорусских самолетов в европейском воздушном пространстве, а также рекомендовали европейским авиакомпаниям избегать полетов над Белоруссией. ЕС призвал как можно скорее принять новые санкции по Белоруссии в связи с авиаинцидентом. Теперь решение лидеров ЕС нуждается в техническом утверждении на министерском уровне.

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