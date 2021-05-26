ПАРИЖ, 26 мая — ПРАЙМ, Людмила Орищенко. Представитель пресс-службы французского госсекретаря по вопросам транспорта подтвердил РИА Новости, что рейсу компании "Белавиа" Минск-Барселона не было разрешено войти в воздушное пространство Франции, отметив также, что Европейская организация по безопасности воздушной навигации Eurocontrol должна уведомлять страну о действующих запретах.

Рейс Минск-Барселона должен был приземлиться в испанском аэропорту в 16.15 по местному времени (17.15 мск), однако самолет не смог войти в воздушное пространство Польши из-за запрета Франции на полет над своей территорией, сообщил ранее РИА Новости пресс-секретарь Польского агентства воздушного движения Павел Лукашевич. "Белавиа" отменяет все рейсы в Ригу и обратно с 26 мая по 25 июня

Самолет "Белавиа" вылетел из аэропорта Минска в Барселону в 13.29 (совпадает с мск), его маршрут должен был пролегать через Польшу, но в соответствии с данными сайта flightradar24 борт сделал несколько кругов в небе над приграничной с Польшей Брестской областью республики, после чего вернулся в аэропорт Минска.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз заявил, что деактивация Францией плана полета рейса "Белавиа" Минск — Барселона является прямым нарушением норм международного права.

"Могу подтвердить, что этому рейсу, который должен был лететь над Францией, не было разрешено войти в воздушное пространство Франции", — сказал агентству представитель пресс-службы госсекретаря по вопросам транспорта при министерстве экологического перехода.

"Eurocontrol обобщает план полетов и уведомляет страну, когда этот план не соответствует введенным ограничения", — указал он, отвечая на вопрос, уведомила ли официально Франция Белоруссию о запрете на пролет над французской территорий.

В понедельник на саммите лидеры ЕС постановили, что воздушное пространство стран Евросоюза должно быть закрыто для белорусских авиакомпаний после инцидента с Ryanair в Минске, напомнил он.

"Комиссия готовит предложение по реализации, которое будет представлено на утверждение министрам транспорта в ближайшие дни. Министр транспорта Франции работал со своими европейскими коллегами, чтобы обеспечить быстрое выполнение этого решения", — добавил собеседник агентства.

Ранее госсекретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джеббари сообщил о приостановке разрешения на полеты белорусского перевозчика "Белавиа".

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании. Белорусские правозащитники сообщили, что этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы. Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. По информации российского МИД, она подозревается в совершении в августе-сентябре 2020 года преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса Белоруссии. Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее.

Белоруссия в ответ заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб.

Департамент по авиации минтранса Белоруссии опубликовал расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В расшифровке не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.

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