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"Аврора" предлагает студенческий тариф для полетов на Курильские острова
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Авиакомпания "Аврора" предлагает полеты на Курильские острова по студенческому тарифу, из Южно-Сахалинска билет будет стоить 2975 рублей, сообщает в пятницу пресс-служба компании... ПРАЙМ, 28.05.2021
курильские острова, авиабилеты, тариф, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" предлагает полеты на Курильские острова по студенческому тарифу, из Южно-Сахалинска билет будет стоить 2975 рублей, сообщает в пятницу пресс-служба компании.
"Авиакомпания "Аврора" открыла продажу по специальному тарифу для студентов в возрасте до 23 лет на рейсах по маршрутам из Южно-Сахалинска в Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир)", — сообщили в "Авроре", уточнив, что до 15 сентября студент, обучающийся на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или в вузах, сможет приобрести авиабилет за 2 975 рублей в одну сторону.
По данным авиакомпании, размер тарифа установлен постановлением правительства Сахалинской области. Оформление авиаперевозки производится при предъявлении паспорта, справки учащегося из образовательной организации и студенческого билета.