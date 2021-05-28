ЮЖНО-САХАЛИНСК, 28 мая — ПРАЙМ. Авиакомпания "Аврора" предлагает полеты на Курильские острова по студенческому тарифу, из Южно-Сахалинска билет будет стоить 2975 рублей, сообщает в пятницу пресс-служба компании. Путин и Лукашенко обсудят в Сочи экономику и ситуацию с Ryanair

"Авиакомпания "Аврора" открыла продажу по специальному тарифу для студентов в возрасте до 23 лет на рейсах по маршрутам из Южно-Сахалинска в Курильск (Итуруп) и Южно-Курильск (Кунашир)", — сообщили в "Авроре", уточнив, что до 15 сентября студент, обучающийся на очном отделении в профессиональных образовательных организациях или в вузах, сможет приобрести авиабилет за 2 975 рублей в одну сторону.

По данным авиакомпании, размер тарифа установлен постановлением правительства Сахалинской области. Оформление авиаперевозки производится при предъявлении паспорта, справки учащегося из образовательной организации и студенческого билета.