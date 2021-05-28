МОСКВА, 28 мая — ПРАЙМ. Рост цен авто на "вторичке" вскоре прекратится и машины с пробегом снова подешевеют. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на своих автоэкспертов.

Издание отмечает, что за первый квартал 2021-го новые авто в России подросли в цене на 8%. Одновременно возникли и очереди — сказалась нехватка машин у дилеров. Приобретать немедленно или выждать? Большинство автоэкспертов выразили свою уверенность в том, что цены будут расти и дальше, пусть и не столь стремительно. В качестве основных причин были названы пандемия, слабый рубль, инфляция и тарифы на всё, а также очередное повышение утильсбора на 25%. Автоэксперт подсказал, как не переплатить за кредитное авто

ПОКУПКА НОВЫХ АВТО

Если говорить о приобретении новых авто, то автоэксперты советуют покупать их прямо сейчас. Скорее всего, ценник на новые авто будет расти в пределах 2-5% за квартал. Рост цен будет несколько замедляться в период отпусков. При этом надежд на заметное укрепление рубля — немного, и поэтому тем, у кого доходы не растут с опережающими темпами, невыгодно откладывать покупку — через пару месяцев модель ниже в цене не станет. Есть лишь один разумный повод взять паузу — дождаться конца года, когда дилеры предлагают скидки.

ПОКУПКА ПОДЕРЖАННЫХ АВТО

В отношении подержанных машин автоэксперты "За рулем" советуют пока занять выжидательную позицию. Дело в том, объяснили они, что "вторичка" сейчас значительно прибавила в цене. Например, по данным "АВТОСТАТа", за год средняя цена на авто с пробегом выросла на 20,4%, а на новые машины — в пределах 10-15% в зависимости от марки. Повышенный спрос на вторичном рынке возник, главным образом, из-за стагнации доходов российских граждан. Подогрел "вторичку" и дефицит новых автомобилей. Автоэксперт предупредил об обмане при ремонте машин

Именно поэтому тем, кто собрался брать подержанный авто, выгоднее подождать — до момента, пока экономика придёт в себя после локдаунов, а заодно утихнет ажиотаж на рынке новых машин. В отличие от "первички", на рынке подержанных авто можно ожидать даже некоторого локального снижения средних цен.