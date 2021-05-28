2021-05-28T14:21:00+03:00
2021-05-28T14:25:41+03:00
2021-05-28T14:21:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210528/833781777.html
Минтранс исправит ошибку в субсидировании перелетов на Дальний Восток
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Минтранс допустил ошибку в распределении субсидий на авиаперевозки для Дальнего Востока и исправляет её, заявил на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития вице-премьер,... ПРАЙМ, 28.05.2021
дальний восток, авиаперевозки, минтранс рф, субсидии, новости, бизнес, финансы, транспорт
https://1prime.ru/images/83337/58/833375820.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83337/58/833375820.jpg
https://1prime.ru/images/83337/58/833375819.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83337/58/833375819.jpg
https://1prime.ru/images/83337/58/833375807.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83337/58/833375807.jpg
https://1prime.ru/transport/20210528/833779243.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — ПРАЙМ. Минтранс допустил ошибку в распределении субсидий на авиаперевозки для Дальнего Востока и исправляет её, заявил на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев.
Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные авиамаршруты.
"Есть такая ошибка в работе Минтранса, где они взяли и непропорционально разделили субсидии. Почему они так сделали – для меня загадка. Мы с ним поговорили, они вносят изменяя, эти изменения близки к прохождению в правительство", — сказал Трутнев.