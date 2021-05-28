ВЛАДИВОСТОК, 28 мая — ПРАЙМ. Минтранс допустил ошибку в распределении субсидий на авиаперевозки для Дальнего Востока и исправляет её, заявил на итоговом заседании коллегии Минвостокразвития вице-премьер, полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев. Российские авиакомпании получили допуски на регулярные рейсы в 19 стран

Ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков сообщал, что на Дальний Восток приходится всего 30% от объема субсидий на межрегиональные авиамаршруты.

"Есть такая ошибка в работе Минтранса, где они взяли и непропорционально разделили субсидии. Почему они так сделали – для меня загадка. Мы с ним поговорили, они вносят изменяя, эти изменения близки к прохождению в правительство", — сказал Трутнев.