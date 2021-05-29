Российских водителей предупредили о семи неожиданных штрафах
МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российских водителей предупредили о том, что есть определенные ситуации, в которых они могут быть оштрафованы при движении за городом. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на комментарий автомобильного журналиста Ильи Пименова.
Он перечислил семь случаев, когда стоит опасаться штрафа. Так, с 1 января в состав аптечки для автомобилей должны входить стерильные салфетки, медицинские маски и не менее двух пар медицинских перчаток. Вместо одного рулонного лейкопластыря длиной 250 сантиметров должны быть два по 500 сантиметров. За отсутствие вышеперечисленного полагается штраф в 500 рублей.
Помимо этого, водитель может получить штраф в размере 500 рублей за нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом. Также россиянин, из машины которого торчат ноги или другие конечности пассажиров или его самого, может получить штраф в размере 1000 рублей.
Если при перевозке крупногабаритных грузов нет обозначений, водителю также полагается штраф в размере 500 рублей или предупреждение. За перевозку кошки или собаки на коленях у пассажира или на задней полке седана предусмотрен штраф в 500 рублей.
Кроме того, за мытье машины на даче предусмотрен штраф от Росприроднадзора за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Его размер — от 1000 до 2000 рублей. В случае, если используется вода из общего колодца или пруда, добавляется нарушение правил охраны водных объектов.
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