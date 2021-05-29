МОСКВА, 29 мая — ПРАЙМ. Российских водителей предупредили о том, что есть определенные ситуации, в которых они могут быть оштрафованы при движении за городом. Об этом сообщает журнал "За рулем" со ссылкой на комментарий автомобильного журналиста Ильи Пименова. Новые штрафы и запреты для дачников, о которых не стоит забывать

Он перечислил семь случаев, когда стоит опасаться штрафа. Так, с 1 января в состав аптечки для автомобилей должны входить стерильные салфетки, медицинские маски и не менее двух пар медицинских перчаток. Вместо одного рулонного лейкопластыря длиной 250 сантиметров должны быть два по 500 сантиметров. За отсутствие вышеперечисленного полагается штраф в 500 рублей.

Помимо этого, водитель может получить штраф в размере 500 рублей за нахождение возле машины без светоотражающего жилета ночью за городом. Также россиянин, из машины которого торчат ноги или другие конечности пассажиров или его самого, может получить штраф в размере 1000 рублей.

Если при перевозке крупногабаритных грузов нет обозначений, водителю также полагается штраф в размере 500 рублей или предупреждение. За перевозку кошки или собаки на коленях у пассажира или на задней полке седана предусмотрен штраф в 500 рублей. Дачникам разъяснили правду о запрете на петрушку

Кроме того, за мытье машины на даче предусмотрен штраф от Росприроднадзора за нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами. Его размер — от 1000 до 2000 рублей. В случае, если используется вода из общего колодца или пруда, добавляется нарушение правил охраны водных объектов.