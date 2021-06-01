МИНСК, 1 июн — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" сообщила, что повысила стоимость выполнения чартерных рейсов в Египет и Турцию из-за вынужденного пересмотра маршрутов на фоне закрытия для нее воздушного пространства рядом стран.

"В связи с введенными запретами на пролет воздушного пространства Украины и других сопредельных стран "Белавиа" вынуждена изменить маршруты выполнения чартерных рейсов в обход указанных территорий. В связи с этим значительно увеличилось полетное время, необходимое количество топлива, а также расходы на аэронавигационное обслуживание при выполнении чартерных рейсов", — говорится в сообщении на сайте компании.

Подчеркивается, что, "учитывая перечисленные обстоятельства, авиакомпания была вынуждена повысить стоимость выполнения чартерных рейсов в Арабскую Республику Египет и Турецкую Республику с 29 мая 2021 года".

"Повышение стоимости произошло по причинам, независящим от авиакомпании, и в равной степени было применено ко всем заказчикам чартерных рейсов", — отмечается в сообщении.

Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Белоруссии экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью "организация массовых беспорядков". Вместе с Протасевичем была задержана гражданка РФ Софья Сапега. Скорректированная чистая прибыль "Победы" выросла на 53,5%

Ряд западных стран, включая ЕС, раскритиковали произошедшее, они требуют освободить Протасевича и Сапегу. Европейские страны заявили, что Минск принудил борт приземлиться в своем аэропорту под выдуманным предлогом, запретили белорусским авиакомпаниям летать над своей территорией и рассматривают возможность введения против Минска дополнительных санкций. Некоторые авиакомпании решили летать, минуя воздушное пространство Белоруссии.

Белоруссия заявила, что сообщение о минировании самолета поступило на электронную почту минского аэропорта. Командир экипажа сам принял решение совершить посадку в Минске, ни о каком принуждении, развороте воздушного судна речи быть не может, сообщил командующий белорусскими ВВС и войсками ПВО Игорь Голуб. Позже авиавласти страны опубликовали расшифровку разговора с белорусским диспетчером пилота самолета Ryanair. В ней не содержится каких-либо угроз со стороны диспетчера в адрес экипажа.