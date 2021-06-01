2021-06-01T22:38:37+03:00
2021-06-01T22:38:37+03:00
2021-06-01T22:38:37+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210601/833816634.html
S7 первого июня отменила рейсы в Берлин и обратно
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Российская авиакомпания S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии, сообщила РИА Новости представитель компании. "S7... ПРАЙМ, 01.06.2021
s7, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83302/81/833028199.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83302/81/833028199.jpg
https://1prime.ru/images/83302/81/833028198.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83302/81/833028198.jpg
https://1prime.ru/images/83302/81/833028186.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83302/81/833028186.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии, сообщила РИА Новости представитель компании.
"S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва-Берлин и S7 3576 Берлин-Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии", — сказала представитель.
Она добавила, что пассажирам будет осуществлен возврат средств в полном объеме, без штрафов.
"Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке", — добавила собеседница агентства.