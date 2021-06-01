МОСКВА, 1 июн — ПРАЙМ. Российская авиакомпания S7 во вторник отменила рейсы в Берлин и обратно из-за отсутствия разрешения со стороны властей Германии, сообщила РИА Новости представитель компании.

"S7 Airlines была вынуждена отменить сегодняшние рейсы S7 3575 по маршруту Москва-Берлин и S7 3576 Берлин-Москва в связи с отсутствием разрешения со стороны властей Германии", — сказала представитель.

Она добавила, что пассажирам будет осуществлен возврат средств в полном объеме, без штрафов.

"Авиакомпания выполняет грузопассажирские рейсы в Германию с октября 2020 года, в соответствии с разрешением Росавиации. Ранее никаких сложностей не возникало. S7 Airlines планирует урегулировать возникшие трудности с получением разрешений в рабочем порядке", — добавила собеседница агентства.