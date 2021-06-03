МОСКВА, 3 июня — ПРАЙМ. Двадцать девять производителей изменили цены на новые автомобили в мае, причем у 27 марок ценники увеличились. Об этом написал портал "Цена Авто". Некоторые из них успели скорректировать прайс-листы несколько раз.

Подорожание в "чистом виде" было зафиксировано у 27 брендов, а у еще у двух компаний изменение стоимости было разнонаправленным. В числе таковых оказались Volkswagen, который снизил цены на Caddy и кемпер Caddy California на 0,1-0,2%, и одновременно с этим увеличил ценники на остальной модельный ряд на 2,1-4,4%. Аналогичный шаг предприняла Toyota, у которой на 0,9-1,5% подешевели внедорожники Fortuner и Highlander, а RAV4 подорожал на 1,1-1,6%. Более 60% россиян готовы продавать данные о своем авто

В список компаний, автомобили которых подорожали в мае, вошли шесть представителей массового сегмента — это Lada, которая увеличила цены на все 17 моделей на 1,3-3,1%, Kia (прибавка составила 0,8-4,3% и затронула все автомобили), Hyundai (четыре из восьми моделей подорожали на 0,8-3,0%), Renault (+0,8-3,7% на все модели), Skoda (+1,3-5,0% на четыре модели из шести) и Opel (+1,4-2,9%).

Японские автомобили были вынесены в отдельную категорию. В частности, подорожание затронуло Honda, Mazda, Subaru и Suzuki, причем последняя за май переписывала ценники дважды. Honda увеличила стоимость одной модели на 1,0-1,1%, у Mazda все автомобили подорожали на 1,7-3,1%, а у Subaru — четыре из пяти на 0,7-1,2%. У Suzuki дважды подорожал внедорожник Jimny: сначала на 0,5-0,6%, а во второй половине мая еще на 1,0-1,1%.

Что же касается китайских брендов, то повышение цен было зафиксировано у Haval (+1,7-2,1%), Chery, включая CheryExeed (+0,8-4,4%), Geely (+1,1-5,9%) и Changan (+0,6-1,5%). Changan стал единственной китайской маркой, которая переписала цены на все модели, в то время как остальные ограничились одной либо несколькими.

Премиум-сегмент также не избежал майской волны подорожания. Audi повысила стоимость 25 из 29 представленных на рынке моделей и их модификаций на 0,9-5,6%, Infiniti — на одну модель на 3,1-3,3%, Jaguar — на две на 1,9-4,7%, а Land Rover — на все на 0,8-8,3%.