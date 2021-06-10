МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. К 2050 году в России продажи новых легковых авто на двигателях внутреннего сгорания (ДВС) приблизятся к нулю, а подавляющую часть предложения на рынке составят электромобили. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на мнение группы экспертов ИК "Петромаркет".

Отмечается, что к этому приведет "зеленая" повестка Евросоюза, и движение вслед за ним остального мира, которая ужесточает требования к производителям автомобилей с ДВС. К 2030 году они должны снизить выбросы CO2 таких машин более чем в два раза, с минус 22% до минус 55%.

В результате этого цены на автомобили будут возрастать (или же, по более оптимистичным прогнозам, сохраняться на существующем уровне), в то время как электромобили будут дешеветь, благодаря развитию технологий и увеличению объемов их выпуска. Еще одной причиной удержания цен на авто с ДВС является осознание производителями неминуемого запрета на такие авто, сначала в Европе, а потом и в остальном мире, и поэтому нежелание вкладываться в инновации, считают авторы исследования. Автовладельцам назвали три способа меньше платить за бензин

Эксперты уверены, что уже начиная с 2030 года, электромобиль в России станет выгоднее, чем автомобиль с ДВС по стоимости владения, а доля электрокаров составит 7% в продажах новых машин. Причем с этого момента в нашей стране начнется быстрый рост парка электромобилей. К 2050 году этот показатель достигнет 100% — все новые автомобили, продаваемые в России, будут электрическими. В Европе это произойдет раньше — в 2040 году. Главной причиной станет сначала ценовой паритет, а потом удешевление электромобилей относительно машин на ДВС. В Европе их стоимость сравняется в 2028 году, а в России чуть позднее из-за ввозных пошлин на электрокары, вводимых с 2022 года — 15% до 2050 года.

Соответственно, из-за электрификации транспорта в мире потребность в бензине и дизельном топливе сильно понизится. Особенно серьезно упадет спрос на дизельное топливо в Европе, что может ударить по экспорту из России, поскольку наши нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) производят половину его объемов для продажи за границу (большей частью в Европу). С учетом отечественных программ модернизации НПЗ, производство дизельного топлива будет расти быстрее, чем внутреннее потребление. А уже с 2030 года значительный объем топлива для ДВС будет делаться не из нефти. Это будет биотопливо нового поколения, способное на 100% заменить традиционный бензин и дизель. И объемы его производства смогут удовлетворить потребности оставшегося автопарка на ДВС. К 2050 году биотопливо может на 100% вытеснить продукт, сделанный из нефтяного сырья, говорится в исследовании.

Эксперты "Петромаркета" говорят о том, что отечественным нефтяным компаниям следовало бы всерьез заняться диверсификацией бизнеса, которая могла бы восполнить потенциальные потери на рынке нефтепродуктов. Причем наиболее перспективное направление здесь — это развитие производства тяговых аккумуляторов для электромобилей. Уже к 2030 году потребность в них вырастет минимум в 10 раз.