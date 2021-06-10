МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. На оплату полученных штрафов каждому водителю дается строго ограниченный период времени. Более того, за своевременную оплату автомобилисты получают скидку в размере 50% от выписанной суммы штрафа. Время на оплату полученных санкций рассчитывается в соответствии со статьей 32.2. КоАП РФ. Об этом сообщает журнал CAR.RU. Россиянам рассказали, какие авто подешевеют к концу года

Издание напоминает, что у водителя после получения штрафа есть всего 10 дней на то, чтобы оплатить санкцию. Кроме того, если автомобилист не согласен с ней то он может подать жалобу, но только в этот период времени. Если штраф ушел приставам, то в системе появится информация о начале исполнительного производства. С начала этой процедуры у водителя есть 5 дней на оплату штрафа ГИБДД.

Что же касается злостных неплательщиков штрафов, то их могут приговорить к исправительным работам или взять под арест на определенный период времени в качестве наказания. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что водители должны ответственно подходить к вопросу уплаты штрафов, совершая все действия своевременно и не допуская более серьезных мер наказаний.