2021-06-10T16:24:00+03:00
2021-06-10T16:26:04+03:00
2021-06-10T16:24:00+03:00
2021
https://1prime.ru/transport/20210610/833901353.html
Названы санкции для неплательщиков автомобильных штрафов
Транспорт
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
На оплату полученных штрафов каждому водителю дается строго ограниченный период времени. Более того, за своевременную оплату автомобилисты получают скидку в размере 50% от... ПРАЙМ, 10.06.2021
штрафы, автомобиль, авто, новости, бизнес, транспорт
https://1prime.ru/images/83313/72/833137241.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83313/72/833137241.jpg
https://1prime.ru/images/83313/72/833137240.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83313/72/833137240.jpg
https://1prime.ru/images/83313/72/833137228.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83313/72/833137228.jpg
https://1prime.ru/transport/20210528/833778810.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 июня — ПРАЙМ. На оплату полученных штрафов каждому водителю дается строго ограниченный период времени. Более того, за своевременную оплату автомобилисты получают скидку в размере 50% от выписанной суммы штрафа. Время на оплату полученных санкций рассчитывается в соответствии со статьей 32.2. КоАП РФ. Об этом сообщает журнал CAR.RU.
Издание напоминает, что у водителя после получения штрафа есть всего 10 дней на то, чтобы оплатить санкцию. Кроме того, если автомобилист не согласен с ней то он может подать жалобу, но только в этот период времени. Если штраф ушел приставам, то в системе появится информация о начале исполнительного производства. С начала этой процедуры у водителя есть 5 дней на оплату штрафа ГИБДД.
Что же касается злостных неплательщиков штрафов, то их могут приговорить к исправительным работам или взять под арест на определенный период времени в качестве наказания. Сотрудники правоохранительных органов уверены, что водители должны ответственно подходить к вопросу уплаты штрафов, совершая все действия своевременно и не допуская более серьезных мер наказаний.