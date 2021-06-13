МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Каждый автомобиль нуждается в дополнительных расходах на содержание, поэтому при покупке следует обратить на них особое внимание. Издание speedme.ru рассказало со ссылкой на своих экспертов о том, как выбрать качественную, надежную и доступную машину. Водителям дали советы, как подготовить машину к жаре

Прежде всего специалисты обратили внимание на то, что основной статьей расходов будет топливо, поэтому нужно определиться с экономичностью автомобиля. Узнать это поможет техническая документация, там в графе "Расход" указано количество литров на сто километров в смешанном цикле. Кроме того, важно обратить внимание на стиль вождения и средний пробег, что также позволит рассчитать стоимость бензина. При этом необходимо учитывать, что производитель не учитывает вероятные перегрузки или дополнительное оборудование, поэтому важно выяснить более точные цифры на профильных форумах или у владельцев, советуют эксперты.

Важной деталью автоэксперты назвали техническое обслуживание машины. Они отметили, что выяснить примерную стоимость работ и материалов не так легко, ведь для этого необходимо знать изначальное состояние машины. Если авто приобреталось в дилерском центре, владельцу обязаны сообщить стоимость ТО согласно официального прайса. Кроме того, в сервисной книжке указана частота его прохождения, поэтому для нового транспортного средства подсчитать расходы возможно.

Наконец, третьей статьей расходов является возможный ремонт. Здесь обезопасить себя от лишних трат поможет знание страны-производителя, подсказывают автоэксперты. Например, если завод-изготовитель находится на территории России, ожидать деталей не придется по несколько месяцев и их цена будет ниже. Специалисты напомнили, что чем выше стоимость автомобиля, тем выше цена устранения поломок. Они порекомендовали воспользоваться онлайн-калькуляторами для расчета всех параметров и затрат.