МОСКВА, 13 июн — ПРАЙМ. Высокая температура воздуха так же негативно воздействует на технику, как и морозы. Поэтому проверка систем, чувствительных к перепадам температур, просто необходима при подготовке к жаркому летнему сезону. О том, как это правильно сделать, рассказал портал speedme.ru.

На что стоит обратить особое внимание:

ЖИДКОЕ МАСЛО

Если в морозы масло загустеет, то в жару масло становится более жидким, отчего его защитные свойства понижаются, и начинается сверхнормативная выработка деталей. Ресурс моторов уменьшается. Стандартное масло 5W30 хорошо работает примерно до +25 градусов по Цельсию. Так что, если масло уже отходило более 10 тысяч километров, его должна ждать замена на новое с большей вязкостью, к примеру 10W40.

ГРЯЗНЫЕ РАДИАТОРЫ

Трансмиссионное масло при высоких температурах воздуха часто перегревается, особенно под нагрузкой. Его охлаждение должно происходить в специальном трансмиссионном радиаторе, который находится рядом с главным радиатором системы охлаждения. При засорении охладителя коробка начинает действовать в опасных режимах работы и ее ресурс стремительно снижается. В связи с перегревом выходят из строя фрикционы и гидротрансформатор. Потому перед летним использованием необходимо заглянуть в моторный отсек и проверить состояние радиаторов. Если радиатор забит большим количеством грязью, химической пыли, остатками сухой листвы и прочей грязью, то его нужно прочистить. Автоэксперты рассказали, как выбрать надежный и доступный автомобиль

ПОДТЕКАНИЕ БЕНЗИНА

В жару придется отказаться от заправки машины до полного бака. Многие водители используют такой прием, чтобы поменьше бывать на АЗС. Это допустимо, однако не при температуре воздуха в 25-30 градусов. Если оставить транспортное средство под солнечными лучами, то его кузов нагревается до 50-60 градусов, в связи с чем бензин начинает активно испаряться и возрастает внутреннее давление паров в баке. А если бензин залит под крышку, то часть топлива может выдавливаться через клапан или через не до конца закрытую крышку бензобака. Автомобилист тогда почувствует запах бензина внутри авто и начнет видеть небольшие подтеки рядом с колесом. Впрочем, ничего опасного в подобных утечках эксперты не видят, если, конечно, не курить рядом с автомобилем и не бросать под него незатушенные окурки.

АНТИФРИЗ, ТЕРМОСТАТ И ВЕНТИЛЯТОР

В машине есть лишь одна жидкость, которая должна кипеть при стандартной работе. Это хладагент в системе кондиционирования. Другим жидкостям вскипание противопоказано. В связи с этим необходимо проверить антифриз и тормозную жидкость, особенно если они уже активно используются три года.

Антифриз часто вскипает в связи со старостью или из-за поврежденной пробки расширительного бачка, а правильнее будет сказать, клапана на ней, который призван держать ровное давление в системе. Жидкость также вскипает из-за неполного открытия термостата или зависания его клапана. Также оказывает влияние на работоспособность охлаждающей жидкости "умирающая" помпа вместе с неисправностью электровентилятора системы охлаждения или электроцепей его включения.

ВСКИПАНИЕ ТОРМОЗОВ

Тормозная жидкость довольно часто впитывает и растворяет в себе влагу. В течение первых трех лет идет подобный процесс, после чего критический объем конденсата копится, и тормозная жидкость теряет свои свойства. При экстренном торможении температура дисков и колодок способна достигать около 200 градусов, суппорты перегреваются, и в жидкости появляются пузырьки газа, которые резко понижают давление гидравлической системы, вследствие чего интенсивность торможения уменьшается.

ЭКРАНЫ И ЧЕХОЛ

Кузов машины тоже подвержен вредному воздействию солнечной радиации. Старая краска зачастую выгорает, а пластиковые панели внутри могут деформироваться при нагревании свыше 65 градусов. Помимо этого, они начинают выпускать в атмосферу вредные для здоровья вещества. Так что лучше заранее купить противосолнечные экраны, которые на стоянке можно установить под стекла.