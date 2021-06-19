МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Резкий рост количества правонарушений в отношении автолюбителей в мае и июне 2021 года был отмечен в исследовании InfoSecurity a Softline Company, пишут "Известия". Москва отключит от сети таксистов с иностранными водительскими правами

В интернете в мае и июне 2021 года появилось около пятисот сайтов, на которых мошенники предлагают оформить диагностическую карту онлайн.

В настоящий момент каждый автомобилист обязан пройти технический осмотр (ТО) своего авто, чтобы оформить полис обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО).

15 июня 2021 года был принят закон об отмене обязательного техосмотра. Закон вступит в силу только 22 августа 2021 года, он позволит уничтожить рынок нелегальной продажи фейковых карт ТО. Поэтому сейчас мошенники стремятся "собрать урожай" с граждан, которым в данный момент необходим ТО, утверждает гендиректор Infosecurity a Softline Company Кирилл Солодовников.

Заместитель исполнительного директора Российского союза автостраховщиков Сергей Ефремов сообщил изданию, что сейчас объявления о продаже фейковых карт техосмотра размещают не на интернет-порталах, а в социальных сетях. Россия возобновляет авиасообщение с Турцией 22 июня

"Принятые поправки к закону оставят поле для деятельности недобросовестных граждан только в сфере такси. Сомневаюсь, что транспортные организации пойдут на какую-то фальсификацию. Исходя из вышесказанного, проблема мошенничества с оформлением техосмотра в режиме онлайн практически исчезнет", — сказал замгендиректора страховой компании "Макс" Виктор Алексеев.

Кроме того, злоумышленники стремятся получить конфиденциальную информацию о финансовых средствах граждан, полагают специалисты.

"Всплеск активности мошенников, воспользовавшихся неразберихой с проведением техосмотра и пытающихся украсть у людей платежные данные под видом оказания услуги, — это на самом деле переключение активности одних и тех же преступных группировок, воровавших аналогичным образом информацию и деньги под другими предлогами, на сегодняшнюю горячую тему", — прокомментировал директор по отраслевым решениям в страховании ИТ-компании КРОК Андрей Крупнов.