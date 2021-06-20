ЧИТА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков рассчитывает, что субсидированные авиабилеты из Москвы в Читу появятся во второй половине 2021 года.

Ранее правительство выделило на субсидированные перелеты на Дальний Восток 5 миллиардов рублей. Как ранее сообщил Чекунков, существовавший в тот момент механизм распределения субсидий привел к тому, что основной объем забрал крупнейший перевозчик — "Аэрофлот", но авиакомпания не летает в Читу и Якутск, поэтому эти города субсидируемых билетов не получили.

"Заявка Минтранса на проработке в правительстве. Но хоть и осталась половина этого года, я очень рассчитываю, что восстановлена будет эта субсидия, и во втором полугодии этот маршрут появится",- сказал Чекунков в интервью ГТРК "Чита".

Также министр отметил, что выводы были сделаны.

"Эту методику саму вместе с министерством транспорта подправили. В следующем цикле субсидирования обязательно маршрут Чита-Москва будет приоритетным. То есть перевернули эту очередь, чтобы последние буквы алфавита не наказывали, а наоборот. Эта алфавитная несправедливость будет исправлена", — добавил министр.