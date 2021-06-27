МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ. Помимо повышенной опасности взрыва паров бензина, заправка с заведенным мотором опасна своими не слишком очевидными последствиями. О том, почему обязательно нужно заглушить двигатель автомобиля перед заправкой, подробно рассказали специалисты издания "Российская газета".

ООни утверждают, что все зависит от конкретных условий заправки, а также технического состояния и типа автомобиля. Чаще всего воспламенение происходит, если пары бензина, выходящие из бака автомобиля во время заливки топлива, воспламеняются от искры. Россиян предложили штрафовать за выброшенный из машины мусор

Что же является причиной такого искрения? Причиной этому может быть неисправность глушителя. В некоторых случаях в него может поступать недогоревшее топливо, которое оседает в выпускной системе в виде сажи, где догорает и вылетает из патрубков и щелей в виде искр. Переобогащенная смесь может формироваться из-за некорректной работы датчиков (массового расхода воздуха, кислорода (ДК). Это может стать причиной догорания топлива в выпускном тракте и образования искр.

Также искры из-под днища автомобиля могут вылетать из-за неисправного или удаленного каталитического нейтрализатора. Если узел неисправен, то при сильном перегреве он может поджечь свеженанесенную мастику на днище. Конечно же с такими неисправностями посещение АЗС может быть очень опасно.

Помимо этого, заправка с заведенным двигателем опасна и тем, что если автомобиль не новый, то за время его эксплуатации на дне бака может скопиться грязь. Когда в бак начинает поступать топливо, то бензонасос активно начинает втягивать новое горючее вместе с осадком, что быстро забивает топливную систему.

В некоторых случаях могут начаться проблемы с электронным блоком управления. Ведь поскольку вы открываете крышку топливного бака при работающем моторе, вы таким образом "убираете" разряжение из бака. На более старых авто не исключены сбои стрелочного датчика топлива.

Есть еще одна не совсем очевидная опасность заправки машины с заведенным двигателем. Когда водитель отправляется оплачивать заправку, то машина становится приманкой для угонщиков, которые могут совершить кражу из салона или похитить сам автомобиль. И, наконец, если ваша машина по время заправки с заведенным мотором все-таки загорелась, вам будет чрезвычайно сложно оформить страховой случай. Ведь фактически вы нарушили пункт 451 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", который гласит, что "на автозаправочной станции запрещается заправка транспортных средств с работающими двигателями".