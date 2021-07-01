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2021
https://1prime.ru/transport/20210701/834079242.html
Ужесточились ограничения, связанные с некоторыми классами автомобилей
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В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного... ПРАЙМ, 01.07.2021
автомобили, новости, бизнес, транспорт
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. В России с 1 июля 2021 года вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса.
Согласно вступившим в силу изменениям, в ПДД появились зоны с ограничением экологического класса механических транспортных средств — в данных местах будет запрещено движение механических ТС с экологическим классом, указанным в регистрационных документах, ниже указанного на знаке экологического класса.
Кроме того, такие же ограничения вводятся и для автомобилистов, у которых в регистрационных документах экологический класс автомобиля не указан вовсе. Подобные же ограничения распространяются и на грузовые автомобили, тракторы и самоходные машины.
Новая норма не распространяется на механические транспортные средства военных, полиции, спасателей, пожарной охраны, скорой помощи, газовиков, а также на автомобили организаций федеральной почтовой связи с соответствующими опознавательными знаками.