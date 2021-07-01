МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Для того чтобы не получить штраф за отсутствие в свидетельстве о регистрации транспортного средства (СТС) номера экологического класса, нужно обратиться за его проставлением в ГИБДД, но у владельцев старых автомобилей с таким исправлением могут начаться проблемы, заявил РИА Новости автоюрист, адвокат Максим Сыров из коллегии "Грибаков, Поляк и партнеры".

В России с 1 июля вступили в силу знаки особого предписания дорожного движения, в частности ограничивающие въезд на определенные территории автомобилей определенного экологического класса. Ужесточились ограничения, связанные с некоторыми классами автомобилей

"Тем, у кого экологический класс не проставлен в СТС, нужно обращаться за исправлением экологического класса для автомобиля в ГИБДД. Если он не определен, то они могут переделать документ с установлением этого класса", — сказал Сыров.

Тем же водителям, у кого экологический класс автомобиля ниже указанного для проезда на определенные территории, нужно просто не заезжать на такие территории, чтобы не получить штраф.

"Но сейчас и знаков-то таких почти и нет, их почти нигде не установили", — добавил юрист.

Кроме того, отметил юрист, проблемы могут начаться у владельцев старых автомобилей. "Внести изменения в СТС можно только в том случае, если они есть в ПТС (паспорт транспортного средства). А если их нет в ПТС, то это практически невозможно. При этом обязательное проставление в ПТС экологического класса было введено постановлением правительства №609 в 2006 году", — сказал он.