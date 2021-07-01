МОСКВА, 1 июл — ПРАЙМ. Осенью этого года в московское метро можно будет пройти по лицевой биометрии, а в перспективе биометрия имеет шансы стать основным платежным инструментом на других объектах городской инфраструктуры, заявил председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

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"Разрабатываем оплату проезда по биометрии лица. Этот сервис сократит время оплаты проезда и в час пик значительно разгрузит входную группу в метро, что сделает проезд комфортным и безопасным. Планируем запуск лицевой биометрии в московском метро осенью этого года", — сказал глава ВТБ на Moscow Urban Forum 2021.

По его словам, аналогичные проекты по оплате проезда запущены в некоторых городах Китая, эксперименты идут в Сеуле. Но проект такого масштаба – когда охвачены все станции мегаполиса – будет первым в мире.

Развитие и масштабирование технологии Face Pay в метро базируется на платформе транспортного процессинга, которая включает собственные разработки ВТБ. Она построена с применением компонентов отечественного программного обеспечения и программного обеспечения с открытым исходным кодом. В перспективе, по словам Костина, сервис может быть распространен на более широкий круг городской инфраструктуры: театры, музеи, выставки, другие места массового скопления людей.