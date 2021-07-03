КАЛИНИНГРАД, 3 июл — ПРАЙМ. Лоукостер "Победа" взыщет все вынужденные расходы за задержку рейса Сочи-Красноярск с пассажира после конфликта из-за ручной клади, сообщила журналистам представитель компании. "Победа" предлагает скидки на билеты в Краснодарский край

"Победа" взыщет все вынужденные расходы за задержку рейса на 30 минут, которая произошла в аэропорту Сочи по вине дебошира", — сказала представитель.

"Все, что требовалось от клиента, — разрешить в рамках внутренней процедуры сфотографировать его ручную кладь, однако мужчина полчаса откатывался в агрессивной форме это сделать и оскорблял экипаж. Командир принял решение отказать ему в перелете из-за деструктивного поведения", — добавила она.

Ранее в СМИ написали, что с рейса Сочи-Красноярск сняли пассажира — якобы по причине того, что из-за жёсткой ручки его ручная кладь не поместилась в калибратор. По данным СМИ, 13-летняя дочь пассажира полетела одна. Представитель компании заявила, что пассажиру отказали в перевозке по причине его агрессивного поведения, а не из-за проблем с ручной кладью.