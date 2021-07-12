МОСКВА, 12 июл — ПРАЙМ. В ГИБДД еще раз напомнили автомобилистам о правилах тюнинга, которые действуют в России: установку нештатного оборудования, которое не значится в одобрении типа транспортного средства, необходимо согласовывать с Госавтоинспекцией. Об этом сообщает Autonews.

Этот вопрос касается прежде всего нестандартных бамперов и спойлеров, лебедки, фаркопов и "кенгурятников". Также в список популярных доработок входят: перевод машины на ГБО, модернизация подвески, замена системы выхлопа и оборудование нештатной оптикой. Российских водителей начали штрафовать за непристегнутый ремень

"Любые изменения в конструкции транспортного средства, которые влияют на безопасность дорожного движения, должны проводиться только с разрешения ГИБДД, а информация о них должна быть внесена в регистрационные документ", — подчеркнули в ведомстве.

В ГИБДД также добавили, что ездить на автомобилях с нелегальным тюнингом запрещено. Инспекторы ГИБДД могут оштрафовать водителей таких машин на 500 рублей (часть 1 статьи 12.5 КоАП "Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена"). При повторном нарушении эта сумма вырастет до 5 тысяч рублей, а водителю будет грозить лишение прав на срок от одного до трех месяцев. Также машину могут снять с регистрации и изъять СТС.

"Водитель обязан в течение 10 дней устранить нарушение, предоставить транспортное средство в ГИБДД МВД России по месту регистрации. Если этого не произойдет, то регистрация транспортного средства аннулируется", — напомнили в ведомстве.