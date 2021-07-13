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В Европе обсуждают отказ от продажи бензиновых автомобилей
Транспорт
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14 июля Европейская комиссия презентует пакет предложений, направленных на сокращение вредных выбросов. Новые меры включают в себе ограничения для автомобилей, отметило РИА... ПРАЙМ, 13.07.2021
автомобили, бензин, еврокомиссия, европа, новости, бизнес, транспорт
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7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 июл — ПРАЙМ. 14 июля Европейская комиссия презентует пакет предложений, направленных на сокращение вредных выбросов. Новые меры включают в себе ограничения для автомобилей, отметило РИА Новости.
Одно из предложений Европейской комиссии направлено на отказ от продаж автомобильного транспорта с двигателями внутреннего сгорания, стало известно европейским СМИ. Нововведение предложено ввести с с 2035 года, рассказало российское агентство.
14 июля, в среду, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Франс Тиммерманс представит пакет предложений депутатам комитета по окружающей среде.
"Пакет включает законопроекты, предусматривающие пересмотр системы обмена квотами на выбросы в ЕС, механизм пограничного углеродного налога, изменение директив по возобновляемой энергии и энергоэффективности, а также пересмотр регламента по нормам выброса CO2 для автомобилей", — сказано пресс-релизе Европарламента.