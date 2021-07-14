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Страховщики предупредили о возможных отказах в выплатах автомобилистам
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Страховые компании предупредили, что автокаско не покрывает случаи возгорания жидкостей и газов внутри автомобиля из-за жары, пишет "Коммерсант". Всероссийский союз страховщиков... ПРАЙМ, 14.07.2021
автомобили, страховые компании, каско, климат, новости, бизнес, транспорт
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Страховые компании предупредили, что автокаско не покрывает случаи возгорания жидкостей и газов внутри автомобиля из-за жары, пишет "Коммерсант".
Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на своем электронном портале
разместил сообщение о том, что большинство договоров добровольного автострахования исключает из покрытия "риски возникновения пожара внутри автомобиля вследствие оставленных в нем во время жары газовых баллонов, спреев, спиртосодержащих жидкостей в баллончиках и т.п.".
ВСС также рассказал, что "обычно пожар или возгорание транспортного средства по любой причине это отдельный риск за дополнительную плату".
"Оставление внутри салона легко воспламеняющихся жидкостей и газов может быть интерпретировано как грубая неосторожность и в выплате по каско будет отказано", — говорится в сообщении союза страховщиков .
Прямые солнечные лучи могут повысить температуру в салоне машины до 50 градусов по Цельсию, из-за этого давления внутри огнетушителя вырастет, и может произойти взрыв, добавил специалист.
"Важно не хранить огнетушитель непосредственно в салоне автомобиля и убрать его от прямых солнечных лучей", — прокомментировал Ефремов.