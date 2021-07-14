МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Страховые компании предупредили, что автокаско не покрывает случаи возгорания жидкостей и газов внутри автомобиля из-за жары, пишет "Коммерсант". Россиянам выдали рекордное количество ипотечных кредитов

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) на своем электронном портале разместил сообщение о том, что большинство договоров добровольного автострахования исключает из покрытия "риски возникновения пожара внутри автомобиля вследствие оставленных в нем во время жары газовых баллонов, спреев, спиртосодержащих жидкостей в баллончиках и т.п.".





ВСС также рассказал, что "обычно пожар или возгорание транспортного средства по любой причине это отдельный риск за дополнительную плату".





"Оставление внутри салона легко воспламеняющихся жидкостей и газов может быть интерпретировано как грубая неосторожность и в выплате по каско будет отказано", — говорится в сообщении союза страховщиков .





Товарооборот США и Китая в первом полугодии вырос на 45,7% Причиной возгорания может стать огнетушитель, объяснил вице-президент ВСС Сергей Ефремов.





Прямые солнечные лучи могут повысить температуру в салоне машины до 50 градусов по Цельсию, из-за этого давления внутри огнетушителя вырастет, и может произойти взрыв, добавил специалист.





"Важно не хранить огнетушитель непосредственно в салоне автомобиля и убрать его от прямых солнечных лучей", — прокомментировал Ефремов.