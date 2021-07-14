МОСКВА, 14 июл — ПРАЙМ. Правительство РФ утвердило правила предоставления средств на программу субсидирования перелетов по 20 социально значимым маршрутам Дальнего Востока, сообщает пресс-служба кабмина. Авиабилеты могут дорожать из-за расходов на медосмотр, считают в "Победе"

"Стоимость пассажирских авиаперевозок на Дальнем Востоке снизится благодаря масштабной программе субсидирования перелетов по социально значимым маршрутам. Правила предоставления средств на эти цели утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Решение коснется 20 востребованных у граждан направлений", — говорится в сообщении.

В числе таких маршрутов – Хабаровск – Якутск, Петропавловск-Камчатский – Южно-Сахалинск, Владивосток – Чита, Комсомольск-на-Амуре – Благовещенск. Стоимость перелета составит от 2,2 тысячи до 10,9 тысячи рублей в одну сторону в зависимости от маршрута. Ранее правительство распорядилось выделить на эти цели 1,58 миллиарда рублей.

Как говорил Мишустин на заседании правительства 24 июня, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тысяч человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1780 рейсов с льготными билетами, напоминает пресс-служба.

Отмечается, что полеты по 20 социально значимым направлениям станут первыми рейсами объединенной дальневосточной авиакомпании. Она создается по поручению президента России Владимира Путина на базе регионального авиаперевозчика "Аврора".