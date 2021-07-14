МОСКВА, 14 июля — ПРАЙМ. Россия с 24 июля возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. В туриндустрии назвали примерную дату начала чартеров в Египет

Зампред правительства Татьяна Голикова провела заседание оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

По итогам состоявшегося обсуждения и с учетом эпидобстановки в отдельных странах принято решение о возобновлении на взаимной основе с 24 июля регулярного авиасообщения с Францией по маршрутам Москва — Париж и Москва — Ницца с частотой 4 рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург — Париж и Санкт-Петербург — Ницца с частотой 2 рейса в неделю на каждом маршруте.

Также принято решение возобновить сообщение с Чехией по маршруту Москва — Прага с частотой 4 рейса в неделю. Оперштаб сказал, когда может возобновиться сообщение с курортами Египта

Кроме того, с 24 июля возобновляются зарубежные полеты из международных аэропортов Архангельска, Новокузнецка и Орска, а также увеличивается число рейсов с восемью странами: Австрией, Бельгией, Болгарией, Венгрией, Грецией, Ливаном, Хорватией, Эфиопией.

Оперштаб рекомендует россиянам сделать прививку от COVID-19 перед полетом за границу.

"Оперативный штаб рекомендует гражданам перед полетом в иностранные государства пройти вакцинацию для защиты от новой коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.