МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пассажиры в случае задержки рейса могут отказаться от полета и вернуть деньги даже за невозвратные билеты, они должны быть обеспечены напитками при задержке более двух часов и питанием при задержке более четырех часов, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора. Более 20 рейсов задержаны или отменены в "Шереметьево" из-за подтопления

Согласно сообщению, основными причинами задержки рейсов являются технические неисправности самолета, его поздний прилет и плохие погодные условия.

В случае задержки пассажир может отказаться от полета и получить деньги даже за невозвратный билет, обратиться к авиакомпании для возмещения убытков в связи с опозданием. К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Также пассажир может взыскать с перевозчика штраф "за просрочку доставки пассажира в пункт назначения".

"Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", — уточнили в Роспотребнадзоре. В "Шереметьево" возникли очереди из-за проверки документов по COVID

При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами РФ.

Также при задержке рейса пассажир имеет право на дополнительные услуги от перевозчика: организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенку-пассажиру до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка и 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов.

При ожидании отправления рейса более четырех часов пассажиры имеют право на горячее питание, а при дальнейшей задержке рейса питание должно предоставляться каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов — в ночное.