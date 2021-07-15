МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Пассажиры в случае задержки рейса могут отказаться от полета и вернуть деньги даже за невозвратные билеты, они должны быть обеспечены напитками при задержке более двух часов и питанием при задержке более четырех часов, следует из сообщения на сайте Роспотребнадзора.
Согласно сообщению, основными причинами задержки рейсов являются технические неисправности самолета, его поздний прилет и плохие погодные условия.
В случае задержки пассажир может отказаться от полета и получить деньги даже за невозвратный билет, обратиться к авиакомпании для возмещения убытков в связи с опозданием. К претензии нужно приложить копии документов, подтверждающие понесенные убытки. Также пассажир может взыскать с перевозчика штраф "за просрочку доставки пассажира в пункт назначения".
"Такой штраф устанавливается в размере 25% установленного МРОТ за каждый час просрочки, но не более чем 50% стоимости авиабилета, если перевозчик не докажет, что просрочка имела место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности самолета, угрожающей жизни или здоровью пассажиров, либо иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика", — уточнили в Роспотребнадзоре.
При международных воздушных перевозках перевозчик несет ответственность, установленную соответствующими международными договорами РФ.
Также при задержке рейса пассажир имеет право на дополнительные услуги от перевозчика: организацию хранения багажа, предоставление комнат матери и ребенку-пассажиру до 7 лет, обеспечение прохладительными напитками, а также два телефонных звонка и 2 сообщения по электронной почте при ожидании отправления рейса более двух часов.
При ожидании отправления рейса более четырех часов пассажиры имеют право на горячее питание, а при дальнейшей задержке рейса питание должно предоставляться каждые 6 часов в дневное время и каждые 8 часов — в ночное.
https://1prime.ru/transport/20210715/834211865.html