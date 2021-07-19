МОСКВА, 19 июл — ПРАЙМ. Цены на автомобили разгоняются — с пробегом подорожали уже на четверть. На рынке — дефицит, с логистикой — проблемы, рубль слабеет, а инфляция, наоборот, набирает силу. Ситуацию усугубляет и торговая война между Китаем и США — стало меньше полупроводниковых чипов, необходимых в автопроме. Вернется ли личный транспорт в категорию "роскошь", рассказала колумнист РИА Новости Ирина Бадмаева. Россиянам объяснили, какие запчасти нельзя покупать на авторазборках

ПЕРЕСЕЛИ НА ПОДЕРЖАННЫЕ МАШИНЫ

В июне в среднем автомобили на вторичном рынке стоили 747,7 тысячи рублей. В том же месяце годом ранее — 605,3. По сравнению с маем подорожали на 0,8%.

Отмечается, что цены на подержанные машины разгоняются на фоне дефицита новых. В пандемию многие заводы по всему миру сократили выпуск. И до сих пор предложение не успевает за спросом.

Сказалась и нехватка полупроводниковых чипов: чем их больше в машине, тем она технологичнее. На изготовление одного требуется до шести месяцев.

К тому же, микросхемы не сразу поступают на автозаводы: в первую очередь их получают производители смартфонов, ноутбуков, игровых приставок, наушников, устройств для умного дома, бытовой электроники. Это более прибыльные клиенты. Покупатели сметают с полок гаджеты, чтобы работать дома или учиться, тем самым подстегивая выпуск новых девайсов. И это общемировая тенденция.

Например, в прошлом году продажи американской торговой группы Consumer Tech Association достигли 442 миллиардов долларов. В 2021-м ожидают новый рекорд.

Негативно на поставки полупроводников повлияло торговое противостояние между США и КНР. Американцы наложили ограничения на крупнейшего китайского производителя чипов Semiconductor Manufacturing International. Компания лишилась заказчиков. При этом правительства обеих стран субсидируют производителей и быстро выделяют земли под заводы.

По данным Goldman Sachs, дефицит микросхем уже затронул 169 отраслей промышленности — от выпуска стальных изделий и готовых бетонных смесей до кондиционеров, холодильников, пива. Пострадало даже производство мыла. Только в США из-за последствий мирового дефицита чипов ВВП может снизиться на процент по итогам года, прогнозируют аналитики. Автопроизводителям пообещали решить проблему с дефицитом чипов

До автопрома доходит минимум. Из-за этого машин выпускают меньше. С подобной проблемой столкнулись Volkswagen, Toyota, Honda, Nissan, Ford, Chrysler.

"Спрос на новые модели в полном объеме не удовлетворяют. На старые повышают цены. Скидок нет. В результате покупатели переключились на автомобили с пробегом. Дальше — по базовым экономическим законам: если сокращается предложение, товар дорожает", — отметил Николай Переславский, сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute.

Он добавил, что до сих пор нарушена логистика, взлетают котировки на металл. Кроме того, рубль слабеет, а инфляция усиливается. Россияне, чтобы сберечь деньги, по возможности покупают как новые машины, так и подержанные. "Поэтому цены на легковушки продолжат расти как минимум полгода. Пока не восстановятся поставки процессоров и чипов, а автоконцерны не выйдут на допандемические показатели. Можно ждать подорожания еще как минимум на пять-шесть процентов как на новые, так и на подержанные машины", — сказал Переславский.

По его словам, спрос немного упадет из-за более жестких ограничительных мер или мирового финансового кризиса, который сильно ударит по кошелькам потребителей. Тогда автомобили в среднем подешевеют на три-четыре процента. Но такое развитие событий маловероятно, отмечает эксперт.

НА АВТОКРЕДИТНОЙ ИГЛЕ

В прошлом году продажи новых автомобилей в России просели более чем на 9%. Дилеры, желая компенсировать финансовые потери, на фоне дефицита поднимали цены. И продолжают это делать сейчас. Навязывают безальтернативные покупки автомобилей с дополнительным оборудованием. Это вносит вклад в усиление инфляционного давления.

Больше всего в 2020-м продали Lada (343 тысячи штук), Kia (201 тысячу), Hyundai (163 тысячи), Renault (128 тысяч), Volkswagen (100 тысяч). Эта же пятерка лидирует и по результатам первого квартала текущего года.

Объем портфеля автокредитов, по последним данным Банка России, превысил триллион рублей. Средний размер займа — свыше миллиона рублей, подсчитали в Национальном бюро кредитных историй. Это на 48% больше, чем годом ранее.

Основная доля кредитов выдается с первоначальным взносом от 20% до 50% на срок более трех лет. По информации ЦБ, полная стоимость автокредита — 12,8% годовых. Причем, несмотря на сокращение доходов, качество займов остается довольно хорошим. Ссуд с просрочкой 90 и более дней — 6,4%, реструктурированных с начала пандемии — 4,3%. Эксперт рассказал, как могут подставить при покупке машины

Госпрограммы льготного автокредитования действуют до 2023-го, напоминает колумнист РИА Новости. "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" дают скидку от десяти до 25% на первый взнос при покупке новой машины отечественного производства стоимостью до полутора миллиона рублей. Но фактически лимит — девять миллиардов на дотирование — выбрали еще в марте. Минпромторг уверял, что программу продлят. Дополнительные пять миллиардов планируют выделить не раньше августа. Это позволит реализовать 50 тысяч новых машин.

Все бы ничего, но на фоне стагнации экономики и падения реальных доходов покупатели рискуют угодить в кредитную кабалу. Поэтому аналитики советуют: если нет острой необходимости, пока повремените с приобретением автомобиля.