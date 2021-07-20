ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 20 июл — ПРАЙМ. Беспилотники планируют привлечь к доставке почтовых грузов на Чукотке в 2021 году, соглашение об этом подписано во вторник на авиасалоне МАКС, сообщили в пресс-службе Ростеха. Путин заявил о приоритете развития гражданского авиастроения

"До конца 2021 года компании проведут первые тестовые полеты по маршруту Анадырь — Угольные Копи на Чукотке. По итогам экспериментальных полетов стороны планируют запустить БПЛА на 20 маршрутов и доставлять с их помощью до 245 тонн почты в год", — говорится в сообщении.

Документ подписали гендиректор "Вертолетов России" Андрей Богинский и гендиректор Почты России Максим Акимов.

Для доставки грузов компании будут использовать два беспилотных аппарата "Вертолетов России" – новейший БАС-200 и VRT300.

"В России огромное количество труднодоступных регионов, где беспилотная авиация сможет в среднем сократить сроки доставки в два раза. По нашим оценкам, проект "Аэротакси" по использованию БПЛА в перспективе также позволит увеличить объемы грузопотока в 11 раз и при этом снизит стоимость логистических сервисов в 1,81 раза", – приводит пресс-служба слова Акимова.

"Почта России" в своем Telegram-канале сообщила, что будет доставлять посылки беспилотниками на 20 маршрутах в четырех регионах РФ. "Беспилотные аппараты "Вертолетов России"… уже в 2021 году будут тестово доставлять посылки и письма на Чукотке. А после мы планируем запустить еще 20 маршрутов в регионах, где сложно доставлять по земле: Чукотке, Камчатке, ЯНАО и ХМАО", — говорится в сообщении.

Авиасалон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером МАКС-2021, агентство Sputnik — официальным информационным партнером.

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