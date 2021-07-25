МОСКВА, 25 июл — ПРАЙМ. Ранее закрытый участок "красной" линии столичного метро откроют на две недели раньше, сообщается на сайте мэра Москвы.

"26 июля на две недели раньше заявленного срока заработают станции "Юго-Западная", "Воробьевы горы" и "Университет" Сокольнической линии метро. Планировалось, что участок откроют восьмого августа", — говорится в сообщении.

Отмечается, что движения поездов не будет только между станциями "Юго-Западная" и "Университет", так как на станции "Проспект Вернадского" строят переход на будущую станцию Большой кольцевой линии. В России снизилось производство подсолнечного масла

Уточняется, что на время закрытия станций пассажиры могут продолжать пользоваться автобусами КМ, которые следуют с остановками "Университетский проспект", "Университет", "Проспект Вернадского" и "Юго-Западная".

"Большая кольцевая линия — ключевой проект московского метростроения. Общая длина кольца составляет более 70 километров, на нем расположится 31 станция, 12 из них уже открыты для пассажиров", — добавляется в сообщении.