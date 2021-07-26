МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Пассажиропоток авиакомпаний РФ в июне составил 11,1 миллиона человек, показав рост в 3,9 раза к аналогичному периоду 2020 года и снижение на 11,9% к 2019 году, следует из уточненных данных Росавиации.

На международных линиях в июне было перевезено 1,7 миллиона человек — в 40 раз больше, чем в июне прошлого года, когда перевозки упали из-за пандемии. Пассажиропоток внутренних рейсов вырос в 3,4 раза — до 9,5 миллиона человек.

Ранее сообщалось, что внутренний пассажиропоток российских авиакомпаний вырос более чем вдвое