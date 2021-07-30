МИНСК, 30 июл — ПРАЙМ. Белорусская авиакомпания "Белавиа" с 1 августа увеличивает число рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск с 10 до 20 раз в неделю, сообщила в пятницу пресс-служба национального перевозчика. "Белавиа" возобновляет регулярные рейсы в Краснодарский край

"С 1 августа "Белавиа" увеличивает количество рейсов по маршруту Минск-Москва-Минск. Количество выполняемых рейсов увеличится с 10 до 20 раз в неделю", — говорится в сообщении на сайте компании.

Как уточнили в пресс-службе, авиакомпания будет выполнять десять рейсов в аэропорт "Домодедово" и столько же — в аэропорт "Шереметьево".